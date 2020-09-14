Белорусская оппозиция обратилась к России

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился к российской общественности и официальным лицам. Заявление опубликовано на официальном сайте объединения.

В обращении подчеркивается, что КС выступает за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставил своей целью ухудшить отношения с Россией, «как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы». В то же время оппозиция считает, что до начала планирования двустороннего сотрудничества необходимо разрешить конфликт внутри Белоруссии.

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«Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов», — говорится в заявлении.

По мнению членов КС, «искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны» будет содействовать скорейшей нормализации обстановки и развитию отношений Белоруссии и России. «Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России», — отмечается в обращении.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину. Она выразила мнение, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как последний не является легитимным лидером страны.