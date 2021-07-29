В Белоруссии заявили о пресечении каналов нелегальной миграции в страны ЕС

За первую половину 2021 года Белоруссии удалось пресечь 11 каналов нелегальной миграции в страны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель постоянного представителя республики в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Лозовик, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что за это время власти республики задержали 15 организаторов переправки нелегалов в ЕС и возбудили 14 уголовных дел. По его словам, таких результатов удалось добиться в условиях западных санкций и при отсутствии полноценного взаимодействия с европейской стороной. «К сожалению, это остается незамеченным нашими критиками», — посетовал Лозовик.

Он также заявил, что Литва и другие западные страны сами виноваты в сложившемся миграционном кризисе. «Очевидно, что власти этих стран, поддержав цветные революции, нарушили уклад жизни людей в странах Ближнего Востока и Северной Африки и тем самым спровоцировали поток мигрантов, стремящихся сегодня попасть в страны Европы», — заключил дипломат.

Ранее президент Белоруссии назвал наивными и безумными требования европейских стран защитить их от нелегальной миграции. Он сообщил, что после введения санкций против республики у нее не осталось средств для пресечения противоправной деятельности на границе и потоков нелегалов в ЕС.

В июне Литва обвинила Белоруссию и лично Лукашенко в гибридных атаках на Европу с помощью нелегальных мигрантов. Предполагается, что для переправки мигрантов с Ближнего Востока к границам европейских государств белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт».