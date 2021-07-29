Бывший СССР
 
Последние новости
Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе
Распугавший инвесторов Пекин попытался успокоить их деньгами
Убивший волка российский депутат сдал мандат
Полицейских посадили за попытку разбудить россиянина электрошокером
Сборная России осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады
Sony продала 10 миллионов PlayStation 5
Россиянам назвали возможные причины снижения интеллекта после COVID-19
В США выставили на продажу дом для отшельников
В США попытались скрыть вспышку коронавируса среди детей-мигрантов
Экс-мэр Иркутска ответил возмутившемуся грязью в воде Байкала солисту Little Big
Новости партнеров
Прослушать новость

Прибалтийские страны заявили о совместном ответе на «гибридную атаку» Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Литва, Латвия и Эстония договорились о совместной борьбе с миграционным кризисом в регионе. Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Литвы.

Главы военных ведомств прибалтийских стран провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ухудшение ситуации с безопасностью на границах.

По словам министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, поток нелегальных мигрантов, проникающих в страну через литовско-белорусскую границу, свидетельствует о «гибридной войне» Белоруссии против всего Европейского союза (ЕС) и стран НАТО. Он заявил, что подобная «гибридная атака» требует «единого и скоординированного ответа» со стороны прибалтийских государств, и поблагодарил Эстонию и Латвию за гуманитарную помощь и поддержку в укреплении литовской границы.

Отмечается, что главы военных ведомств также договорились о регулярном проведении встреч с экспертами, в ходе которых будет обсуждаться ответ на действия Минска и предстоящие военные учения России и Белоруссии «Запад-21».

28 июля в Службе охраны государственной границы Литвы заявили о рекордном числе нелегальных мигрантов, задержанных за сутки в этом году. По данным пограничников, за прошедшие 24 часа им удалось поймать 171 мигранта, незаконно пересекшего белорусско-литовскую границу. В ведомстве уточнили, что общее количество нелегалов, пытающихся попасть в Литву с территории Белоруссии, превысило три тысячи в 2021 году.

В сентябре в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Планируется, что во время них военнослужащие из обеих стран отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Литовские пограничники поймали рекордное число нелегальных мигрантов
Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов
Россия отправила в Белоруссию военных
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0129 июня

«Белоруссию толкают в объятия России»

Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
10:2428 июля

Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном

09:5328 июля

В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов

07:2028 июля

Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном

Бывший СССР00:0126 июня

Просили подождать.

Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
04:2428 июля

Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом

02:5328 июля

Постпред Белоруссии жестко предостерег зарубежных коллег от встреч с Тихановской

02:2028 июля

Конфликтолог назвал «глупыми и неадекватными» меры Литвы по борьбе с мигрантами

Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
01:5528 июля

Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью

20:3827 июля

Названы причины кадровых чисток Зеленского в СБУ

19:3427 июля

Азербайджанец подорвался на гранате при задержании и ранил четверых полицейских

Россия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Центробанк похвалил россиян за тысячу доносов на компании
Назван лучший солнцезащитный крем
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Мосбиржа сделала акции «Роснефти» доступнее
Сок «Красная цена» получил Знак качества
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Гибридный Bentley Flying Spur получил спецверсию с экологичной отделкой
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Представлен самый защищенный Mercedes-Benz S-Class
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Ford показал новый вид городского транспорта
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
Volkswagen показал доступный кроссовер Taigo
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Свадьбы, похороны и медведи.
Как выглядят самые странные обычаи народов России
Россиянам назвали популярные направления для путешествий на поезде в августе
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль веб-сериалов
Все материалы