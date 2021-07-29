Прибалтийские страны заявили о совместном ответе на «гибридную атаку» Белоруссии

Литва, Латвия и Эстония договорились о совместной борьбе с миграционным кризисом в регионе. Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Литвы.

Главы военных ведомств прибалтийских стран провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ухудшение ситуации с безопасностью на границах.

По словам министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, поток нелегальных мигрантов, проникающих в страну через литовско-белорусскую границу, свидетельствует о «гибридной войне» Белоруссии против всего Европейского союза (ЕС) и стран НАТО. Он заявил, что подобная «гибридная атака» требует «единого и скоординированного ответа» со стороны прибалтийских государств, и поблагодарил Эстонию и Латвию за гуманитарную помощь и поддержку в укреплении литовской границы.

Отмечается, что главы военных ведомств также договорились о регулярном проведении встреч с экспертами, в ходе которых будет обсуждаться ответ на действия Минска и предстоящие военные учения России и Белоруссии «Запад-21».

28 июля в Службе охраны государственной границы Литвы заявили о рекордном числе нелегальных мигрантов, задержанных за сутки в этом году. По данным пограничников, за прошедшие 24 часа им удалось поймать 171 мигранта, незаконно пересекшего белорусско-литовскую границу. В ведомстве уточнили, что общее количество нелегалов, пытающихся попасть в Литву с территории Белоруссии, превысило три тысячи в 2021 году.

В сентябре в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Планируется, что во время них военнослужащие из обеих стран отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.