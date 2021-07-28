Литовские пограничники поймали рекордное число нелегальных мигрантов

В Литве заявили о рекордном числе нелегальных мигрантов, задержанных за сутки в этом году. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы, пишет Delfi.

По предварительным данным, за прошедшие сутки литовские пограничники поймали 171 мигранта, незаконно пересекшего белорусско-литовскую границу. Все задержанные либо имеют гражданство Ирака, либо представились выходцами из этой страны.

Отмечается, что общее количество нелегалов, пытающихся попасть в Литву с территории Белоруссии, превысило три тысячи в этом году, а за один только июль было задержано 2366 таких мигрантов. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Ранее депутат Сейма и лидер оппозиционной партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Саулюс Сквернялис предложил литовским властям вернуть режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии.

26 июля в Службе государственной охраны границ Литвы сообщили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.