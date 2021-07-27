В Литве предложили вернуть режим ЧП из-за нелегалов из Белоруссии

Властям Литвы следует вернуть режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. Предложение выдвинул депутат Сейма и лидер оппозиционной партии «Союз крестьян и зелёных Литвы» Саулюс Сквернялис, сообщает Telegram-канал Baltnews.

Он подчеркнул, что в большей степени это необходимо для приграничных муниципалитетов, где сосредоточены проникнувшие в Литву нелегалы. Резкий рост их числа, по словам парламентария, вынуждает правительство срочно принять меры по мобилизации ресурсов государства и местных самоуправлений .

Сквернялис добавил, что, хотя введение режима ЧП необходимо, правительству следует объяснить литовцам, зачем и почему вводятся ограничения, так как это позволит избежать нарушения их прав и свобод.

26 июля стало известно, что жители Литвы выступили против строительства лагеря для мигрантов на территории военного полигона Рудининкай. Чтобы воспрепятствовать этому, они заблокировали мост через реку на пути к полигону и отказались пропускать грузовики с палатками и другим оборудованием, необходимым для постройки лагеря.

Ранее в Службе государственной охраны границ Литвы сообщили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко. Для снижения числа нелегалов на границе с Белоруссией литовские военные начали строить проволочное ограждение. Однако его возведение пока не завершилось, так как закончилась проволока.

