Литовцы выступили против строительства лагеря для нелегалов на военном полигоне

Жители Литвы выступили против строительства лагеря для мигрантов на территории военного полигона Рудининкай. Об этом пишет Delfi.

По словам главы Службы общественной безопасности Литвы Ричардаса Поцюса, литовцы заблокировали мост через реку на пути к полигону.

Он подчеркнул, что протестующие отказались пропускать грузовики с палатками и другим оборудованием, необходимым для постройки лагеря.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что на полигоне Рудининкай планируют построить лагерь на 1,5 тысячи мест. Выбор локации она объяснила наличием благоприятных условий для постоянного контроля за беженцами и увеличением их потока на границе с Белоруссией.

26 июля в Службе государственной охраны границ Литвы сообщили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.