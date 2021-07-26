Число задержанных Литвой нелегалов из Белоруссии выросло в 100 раз

Литовские пограничники задержали в июле в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, нежели в январе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Службы государственной охраны границ республики.

По данным ведомства, к началу июля число задержанных на рубежах страны нелегалов выросло до 2070, тогда как в январе оно не превышало 20. Всего же с начала 2021 года пограничники сумели поймать 2730 беженцев, большинство из них были гражданами Ирака, Конго и Камеруна.

«Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву (...). Пограничникам помогают силы других литовских учреждений, включая армию, а также должностные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поведение мигрантов на территории республики все чаще стало принимать агрессивные формы. В частности, 25 июля, в воскресенье, один из иракцев напал на служебную собаку в Друскининкае. В этот же день несколько десятков беженцев устроили потасовку в городе друг с другом на религиозной почве. Конфликт между силовиками и беженцами накануне также произошел в палаточном лагере неподалеку от реки Швендубре.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Они обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывает на этом.

Позднее стало известно, что Европейский союз согласился выделить стране 10 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом и его последствиями. Часть из этих средств пойдет на содержание нелегалов в палаточных лагерях и миграционных центрах.