В Литве запретили нелегалам из Белоруссии оспаривать решения о высылке

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон, запрещающий нелегальным мигрантам из Белоруссии оспаривать судебные решения о предоставлении убежища. Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. Зачастую они пытаются оспорить решения насчет высылки, что в условиях миграционного кризиса фактически парализует судебную систему.

По словам Науседы, принятый закон имеет ряд несовершенств, в частности, в вопросах соблюдения прав и свобод мигрантов в Литве. Однако на фоне наплыва беженцев страна вынуждена прибегать к ограничительным мерам подобного рода в отношении иностранцев.

«В настоящее время лучше иметь такой закон, чем не иметь нормативного акта, предусматривающего меры по управлению чрезвычайной ситуацией на литовской границе с Белоруссией. Это стало бы совершенно неприемлемым сигналом для стран происхождения миграции», — пояснил президент.

Ранее Науседа призвал Сейм Литвы с осторожностью принимать новые законы о нелегальной миграции и не допустить систематических нарушений прав беженцев. Вместе с тем он заявил, что, заботясь о правах нелегалов, нельзя допустить превращения страны в «проходной двор».

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвинила режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.