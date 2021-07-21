Стрельба по нелегальным мигрантам на границе Литвы и Белоруссии попала на видео

Белорусское государственное информагентство БЕЛТА опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись со стрельбой на границе Литвы и Белоруссии.

По версии журналистов издания, литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока.

На записи отчетливо слышны выстрелы и видно, как неизвестные в сумерках перебегают контрольно-следовую полосу вдоль границы. Им пришлось бежать пригнувшись, чтобы не получить пулевые ранения.

20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил условия содержания беженцев с узниками концентрационных лагерей и назвал литовских пограничников нацистами. Он заявил, что литовцы вывели 26 человек на белорусско-литовскую границу и погнали из страны, открыв стрельбу поверх голов.

Ранее представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский доложил, что вблизи литовской границы пограничники задержали три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Задержанные рассказали, что в Литве они подверглись допросам и избиениям, которые пытались заставить нелегалов дать показания о помощи белорусского правительства в пересечении границ европейских государств.

До этого Литва и другие страны-члены Европейского союза (ЕС) обвинили Белоруссию и лично Лукашенко в гибридных атаках на Европу с помощью нелегалов. Предполагается, что для этого власти Белоруссии используют свой национальный туроператор «Центркурорт», с помощью которого переправляют мигрантов из Сирии и Ирака к границам Европейского союза и зарабатывают на этом. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.