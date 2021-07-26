Литва разместит бегущих из Белоруссии нелегалов на военном полигоне

В Литве бегущих из Белоруссии в страны Европейского союза (ЕС) нелегальных мигрантов разместят на военном полигоне Рудининкай. Об этом заявила глава министерства внутренних дел республики Агне Билотайте, пишет Telegram-канал Baltnews.

По ее словам, там построят лагерь на 1,5 тысячи мест. Министр подчеркнула, что выбор локации для возведения палаточного городка объясняется наличием там благоприятных условий для постоянного контроля за беженцами.

Кроме того, поиск новых мест для размещения нелегалов обусловлен увеличением их потока на границе с Белоруссией. Билатайте отметила, что государства готовятся к худшему сценарию из-за непредсказуемости развития миграционного кризиса в ЕС.

26 июля в Службе государственной охраны границ республики сообщили о том, что литовские пограничники задержали в июле в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, нежели в январе.

По данным ведомства, к началу июля число задержанных на рубежах страны нелегалов выросло до 2070, тогда как в январе оно не превышало 20. Всего же с начала 2021 года пограничники сумели поймать 2730 беженцев, большинство из них — граждане Ирака, Конго и Камеруна.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.