В Литве закончилась проволока для укрепления границы с Белоруссией

В Литве закончилась колючая проволока с острыми лезвиями, необходимая для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс, пишет Delfi.

Он подтвердил информацию о том, что страна уже израсходовала весь армейский резерв в 4,5 километра такой проволоки. «Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие», — подчеркнул Абрамавичюс.

По словам замминистра, в самой Литве колючая проволока не производится, а ее закупка за границей осложняется тем, что товар относится к военной номенклатуре. «Просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами», — добавил он.

Абрамавичюс уточнил, что Литва рассматривает возможность не только закупить материал, но и получить его в дар от какого-либо государства, в частности от Дании или Словении.

В июле литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. В Службе охраны государственной границы Литвы заявили, что оно будет установлено на 30-километровом участке литовско-белорусской границы у Друскининкской заставы. По данным ведомства, в этом месте пограничниками были задержаны более 500 беженцев.