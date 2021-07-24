Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов

Эстония отправит Литве 100 километров колючей проволоки для обустройства заграждений на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы эстонского министерства обороны Калле Лаанета.

Таллин также пообещал отправить три беспилотника, чтобы Вильнюс также мог «ускорить укрепление границы». По мнению Лаанета, так латвийские власти справятся с миграционным кризисом. Эстония окажет помощь безвозмездно.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

Помочь урегулировать миграционный кризис вызвались Польша, Чехия, Эстония и Латвия. Варшава, в частности, направила в Вильнюс несколько десятков палаток, шесть генераторов и пять дизельных систем отопления. Также в Литву вскоре прибудет помощь от Министерства обороны Польши.