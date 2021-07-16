Чехия поможет Литве бороться с наплывом мигрантов

МИД Чехии предложил Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией. Информация об этом опубликована в официальном Twitter-аккаунте министра иностранных дел Чехии Якуба Кульганека.

Он заявил, что МИД совместно с министерством внутренних дел страны готов отправить своих полицейских на белорусско-литовскую границу. Также Кульганек выразил поддержку Литве, «которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой».

По словам министра, кризис на границе двух государств спровоцирован «беспринципным режимом Лукашенко».

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом после инцидента с самолетом Ryanair заявил, что Европа теперь сама будет осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — пригрозил он.