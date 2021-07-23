На Украине разоблачили международный канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили международный канал переправки нелегальных мигрантов в страны Европейского союза (ЕС) через Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению СБУ, правоохранители задержали четыре группы иностранцев, большинство из которых являются выходцами из Афганистана. Беженцы намеревались покинуть Россию вне установленных пунктов пограничного контроля на границах с Украиной, после чего организованными группами должны были отправиться с Украины в ЕС.

Мероприятия по разоблачению схемы велись сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях. На данный момент ведется поиск ответственных лиц по факту нарушения статьи Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке людей через государственную границу, совершенной организованной группой. Также решается вопрос о принудительной депортации нелегалов на родину.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. В связи с активным наступлением боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) тысячи афганских граждан бегут в соседние страны, а также в ЕС.

Ранее сообщалось, что миграционный кризис усугубился на границе Литвы и Белоруссии. По данным литовских пограничников, число нелегальных мигрантов из стран Азии и Ближнего Востока, бегущих в ЕС через Белоруссию, выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. Литва и другие страны-члены ЕС обвинили в этом Белоруссию и лично Лукашенко, который, по их мнению, использует нелегалов в качестве инструмента дестабилизации в западных странах.