Жители Афганистана раскрыли свои опасения и ожидания при наступлении талибов

Очевидцы рассказали об опасениях и ожиданиях при наступлении талибов в Афганистане

Уход американских войск из Афганистана спровоцировал новый поток беженцев. Жители и уроженцы страны раскрыли в интервью РБК свои опасения и ожидания в связи с этими событиями.

Салим Амини из Кабула отметил, что столица контролируется армией правительства, однако в городе царит атмосфера неопределенности. По его словам, люди находятся в удрученном состоянии, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» мобилизует молодых людей на борьбу с официальными властями, запрещают женщинам и девушкам появляться на улицах подконтрольных им городов.

Студент РУДН Ахмад Санор Накиби рассказал, что его семья проживает на севере страны, в Мазари-Шарифе, но и там местные жители покидают свои дома и уезжают. Житель афганской столицы Акбар уверен, что граждане боятся не талибов, а беспорядков, если возобновится гражданская война. По его мнению, на подконтрольных радикалам территориях безопасно, в то время как в районах под управлением правительства — хаос. Он добавил, что за последний год из Афганистана уехали сотни иностранных организаций, что привело к росту безработицы и эмиграции образованной молодежи.

Как отмечают собеседники издания, уехать из страны сложно, для того, чтобы вывезти семью из страны, может понадобиться больше двух месяцев, в то время как ситуация ухудшается ежедневно. Население не ждут помощи из-за рубежа, однако надеются на то, что Россия предоставит военную помощь и положит конец происходящему.

Ранее представитель движения «Талибан» рассказал об условии для трехмесячного прекращения огня. Взамен, по его словам, талибы требуют освобождения ранее захваченных 7 тысяч боевиков движения и его исключения из черного списка ООН. Об этом сообщил участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

