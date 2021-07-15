Глава МИД Афганистана обвинил талибов в кровопролитии

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил боевиков радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в беспрецедентном кровопролитии. Он заявил об этом на брифинге по итогам заседания контактной группы ШОС-Афганистан, его цитирует РИА Новости.

По его словам, это кровопролитие финансово поддерживается международным терроризмом. Он напомнил, что в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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«В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства. Поэтому все страны-члены ШОС должны выразить свою позицию в этом вопросе», — пояснил министр, добавив, что активизация талибов происходит на фоне вывода международных сил.

Атмар добавил, что талибы не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, достигнутым в Дохе, а также не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом. «Это должно быть предметом обеспокоенности как в самом Афганистане, на региональном уровне, так и среди международного сообщества», — сказал министр, призвав страны-члены ШОС взаимодействовать с Афганистаном в противодействие агрессии талибов. «Талибы сегодня должны услышать, что международное сообщество не поддержит их в кровопролитии, которое они творят сегодня в Афганистане», — заключил он.

Ранее 14 июля сообщалось, что после захватов удаленных районов на севере Афганистана движение «Талибан» (запрещено в России) издало письменные приказы, где потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. По словам афганцев, мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодежи — носить красные и зеленые цвета, ассоциирующиеся с флагом государства, а женщинам нельзя покидать дома без сопровождения.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.