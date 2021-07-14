Жириновский вступился за МИД России в ситуации с талибами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступился за МИД России в ситуации с «Талибаном»

МИД России занял абсолютно правильную позицию по вопросу о встрече в Москве с представителями радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Талибы — это реальная политическая сила, они сумеют подчинить себе всю страну и в итоге будут долго-долго управлять Афганистаном. ЛДПР говорила об этом ещё четверть века назад», — сказал политик.

По его словам, абсолютное большинство жителей Афганистана поддерживают талибов. «Мы должны исходить из практики и признавать то правительство, которое реально находится у власти», — подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство критикуют лишь те, кто «ни черта не понимают во внешней политике».

Ранее 14 июля директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов объяснил причины контактов Москвы с талибами. По его словам, еще семь лет назад Москве было необходимо доносить до руководства движения свои интересы и озабоченности в сфере безопасности в регионе.

Россия призывает официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и впустить в него радикальное движение «Талибан».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.