Россия призвала пустить «Талибан» в афганское правительство

Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и впустить в него радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По словам Кабулова, переговоры о создании переходного правительства стоит начать, «пока еще не поздно». Новому органу стоит продолжить работу в течение двух-трех лет.

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«Какой процент, в какой пропорции будут представлены талибы — это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана — это предмет договоренности двух противоборствующих сторон», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее Кабулов рассказал, что члены «Талибана» поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе. По его словам, глава политофиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на территории генерального консульства Российской Федерации. В то же время дипломат заявил, что Россия будет готова возобновить работу генконсульства в Мазари-Шарифе, когда получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

