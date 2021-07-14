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В МИД объяснили причины контактов Москвы с талибами

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Фото: Jalil Ahmad / Reuters
Российский дипломат Замир Кабулов объяснил, почему Москва ведет контакты с талибами

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал причины, почему Москва ведет контакты с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия начала наводить мосты с талибами еще семь лет назад, так как предвидела, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться на фоне вывода американских войск. Российский дипломат объяснил, что Москве было необходимо доносить до руководства движения свои интересы и озабоченности в сфере безопасности в регионе. Кабулов также подчеркнул, что, именно благодаря решению наладить контакты, Россия сейчас может разговаривать с любой из сил в Афганистане в отличие от стран Запада, у которых теперь проблемы.

Ранее Кабулов рассказал, что члены «Талибана» поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе. По его словам, глава политофиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на территории генерального консульства Российской Федерации. В то же время дипломат заявил, что Россия будет готова возобновить работу генконсульства в Мазари-Шарифе, когда получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

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