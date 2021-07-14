Талибы поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов

Талибы поклялись, что «ни одной пылинки» не упадет на территории генконсульства России

Члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По его словам, глава политофиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на генеральное консульство Российской Федерации.

В то же время Кабулов заявил, что Россия будет готова возобновить работу генконсульства в Мазари-Шарифе, когда получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов. Он подчеркнул, что на данный момент в МИД ожидают, когда ситуация в регионе стабилизируется, так как в ведомстве не могут рисковать своими людьми.

Ранее представитель политического офиса «Талибана» в Дубае Сухейль Шахин рассказал, что движение ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций против организации. Шахин рассказал, что в ходе визита в Москву на прошлой неделе представители «Талибана» попросили Россию об исключении движения из санкционного списка Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.