В МИД Туркмении провели тайные переговоры с талибами

В Министерстве иностранных дел (МИД) Туркмении прошли тайные переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».

Об этом стало известно спустя сутки от официального главы политического офиса талибов в Катаре Мухаммада Наима.

По его словам, талибы были приглашены в Ашхабад туркменским правительством. Оно же попросило представителей организации не раскрывать информацию о переговорах во избежание конфронтации с официальными властями Афганистана.

Наим также отметил, что главной темой встречи стали вопросы безопасности, нелегальной миграции и ненападения.

Ранее Туркмения и другие государства Средней Азии выразили озабоченность действиями талибов в соседнем Афганистане. Под натиском боевиков активизировалось массовое бегство гражданских и военных лиц из Афганистана в близлежащие страны.

Наиболее нестабильная обстановка установилась в Таджикистане и Узбекистане. В частности, согласно заявлению Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, боевики «Талибана» взяли под контроль более 70 процентов границы с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официально выводить войска из страны. Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные полностью покинут Афганистан к 11 сентября, однако сейчас речь идет о конце августа.