Талибы установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном. Об этом 8 июля рассказал РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

«Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем"», — сообщил собеседник агентства.

В ночь на 5 июля более 300 афганских пограничников по мосту перешли на территорию Таджикистана, без боя оставив КПП талибам.

7 июля Таджикистан запросил помощи у стран ОДКБ из-за наступления «Талибана» в Афганистане. Граница между двумя странами представляет собой труднодоступную горную местность, и таджикским властям трудно контролировать ее в одиночку.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном.