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Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: POOL / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным. Об этом глава ведомства рассказал во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

В то же время Лавров отметил, что в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе. Он подчеркнул, что в результате пробуксовки политической жизни Афганистана образуются ниши, куда втягиваются боевики не радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), а члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). При этом «Исламское государство» целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил министр.

Ранее власти Таджикистана запросили помощи у стран-членов ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном, которая сложилась после вывода из региона американских войск. По словам постпреда страны при организации Хасана Султонова, граница между двумя государствами представляет из себя труднодоступную горную местность и в одиночку контролировать ее для руководства Таджикистана в настоящих условиях затруднительно.

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