Таджикистан запросил помощи ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

Власти Таджикистана запросили помощи у стран-членов ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном, которая сложилась после вывода из региона американских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда при организации Хасана Султонова.

По его словам, граница между двумя странами представляет из себя труднодоступную горную местность и в одиночку контролировать ее для руководства страны в настоящих условиях затруднительно.

Речь идет о противостоянии погранвойск с боевиками радикального движения Талибан (запрещена в РФ), которые по мере вывода контингента США стали все чаще осуществлять вылазки в соседние страны. По словам постпреда, эта ситуация вынуждает республику обратиться к решению Совета безопасности ОДКБ от 2013 года об укреплении таджикско-афганской границы.

«Хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — сказал Султонов. Он подчеркнул, что сейчас всем членам ОДКБ следует усилить свой потенциал по защите «южных рубежей» и «адекватно отреагировать» на возникшую угрозу.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

Позже стало известно, что радикалы взяли под контроль до 70 процентов афгано-таджикской границы. Часть военнослужащих правительственных войск Афганистана были вынуждены отступить на территорию соседней страны. На фоне роста напряженности в регионе Таджикистан объявил о мобилизации армии.