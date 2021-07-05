Армию Таджикистана мобилизуют из-за напряженности на афганской границе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном из-за возникшей там напряженности. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

В частности, было приказано усилить подразделения на границах и направить дополнительные войска в наиболее опасные районы. Также требуется уделить особое внимание предотвращению любых нарушений на границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Необходимость мобилизации обусловлена обострением ситуации на приграничных территориях Таджикистана и Афганистана. Ранее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщил, что боевики движения «Талибан » (запрещено в России) взяли под контроль более 70 процентов границы Афганистана с Таджикистаном. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию.

Также сообщалось, что более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана после боев с талибами. Их намерены вернуть в Афганистан таджикскими авиалайнерами. Аналогичная ситуация сложилась в Узбекистане.

1 июля талибы захватили дом национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

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