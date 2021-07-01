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Талибы захватили дом национального героя Афганистана

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Фото: Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили дом национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Об этом пишет BBC Dari в своем Facebook.

Талибы опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как они проводят собрание в исторической резиденции «Чамани Хустдех» в северной провинции Тахар.

Этот дом был одной из опорных точек, которую Ахмад Шах Масуд использовал в качестве своей штаб-квартиры. Резиденцию долгое время использовали как музей, там хранились военные артефакты и памятные вещи Масуда.

Террористы из «Талибана» продвигаются все дальше, они уже подошли к границам Таджикистана. В частности, об этом 28 июня сообщал таджикский Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ). Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию.

Ахмад Шах Масуд, известный в прошлом полевой командир, один из лидеров партии «Исламское общество Афганистана», был министром обороны страны в 1992-1996 годах. Он отличился в боях как против советских войск, так и против талибов. После захвата власти движением «Талибан» он возглавил антитеррористическое движение «Северный альянс». Масуда убили 9 сентября 2001 года в результате покушения.

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