Посол оценил угрозу для России от действий талибов в Афганистане

Действия радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане не представляют прямой угрозы для России, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что обстановка в афганской столице по-прежнему неспокойна, в городе сохраняется повышенная террористическая опасность. В то же время Жирнов добавил, что «каких-то качественных изменений к худшему» не наблюдается, а у талибов нет достаточных сил для захвата Кабула и крупных городов республики.

Посол также отметил, что над урегулированием ситуации в Афганистане работают представители России, США, Китая и Пакистана. «Мы ведем линию на то, чтобы конфликтующие стороны начали реальные нацеленные на результат переговоры, которые привели бы к прекращению гражданской войны», — приводит агентство его слова.

Ранее спецпредставитель президента России в ближневосточной республике Замир Кабулов назвал главные цели и угрозы в Афганистане. По его словам, наша страна заинтересована в том, чтобы Афганистан перестал быть источником международного терроризма. Среди угроз национальным интересам он также назвал наркопреступность.