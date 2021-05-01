В России назвали главные цели и угрозы в Афганистане

Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан перестал быть источником международного терроризма, заявил спецпредставитель президента России в ближневосточной республике Замир Кабулов в прямом эфире телеканала РБК. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что среди угроз национальным интересам России также стоит наркопреступность, и за годы пребывания в Афганистане США ситуация не изменилась, транзит запрещенных веществ на мировые рынки, в том числе российские, не сократился.

«Нам нужно, чтобы в Афганистане было создано нормальное, инклюзивное, как теперь говорят, правительство, дееспособное, которое может заниматься решением этих задач на своей территории», — назвал цель России в Афганистане Кабулов.

Он добавил, что Москва приложит все усилия, чтобы мирные межафганские переговоры состоялись, в том числе будет сотрудничать с американской стороной. В случае просьбы конфликтующих сторон о переговорной площадке этот вопрос будет решен положительно, выразил мнение дипломат.

Кабулов подчеркнул, что США будет необходимо найти компромисс, чтобы запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» не возобновило масштабные боевые действия. По его мнению, это будет непросто не только в силу морально-психологических моментов и факторов. «Талибы должны отреагировать на то, что одна из подписавших Дохийское соглашение сторон отказывается от своих обязательств», — заключил спецпредставитель.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил решение США о выводе войск из Афганистана. По его словам, Вашингтон за время присутствия в ближневосточной стране не выполнили заявленные задачи и оставляют республику и людей в сложном положении, выводя войска.