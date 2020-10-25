Путин рассказал о помощи США в предотвращении терактов в России

Несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, сотрудничество спецслужб двух стран продолжается. Полученная от США информация не раз помогала предотвратить теракты на территории России, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс».

«Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору», — рассказал Путин.

Он привел в пример арест американца в Сирии за шпионаж. «Мы смогли убедить наших партнеров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США», — добавил президент.

Путин также прокомментировал присутствие американских войск в Афганистане. По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков, поскольку пребывание американцев в этой стране способствует стабильности.

В конце декабря 2019 года ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег. Позже Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.