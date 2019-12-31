Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп. Он похвалил действия российских силовиков у себя в Twitter.

Трамп рассказал о звонке российского коллеги Владимира Путина, в котором тот поблагодарил его за информацию о планирующейся атаке. «Им удалось быстро задержать подозреваемых и спасти множество жизней», — написал американский лидер в микроблоге.

29 декабря стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии спецслужб.

27 декабря ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег.

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