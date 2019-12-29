ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян

ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Задержание произошло 27 декабря. Теракт планировался в местах массового скопления людей.

У задержанных, как рассказали в ФСБ, были изъяты материалы, которые подтверждают подготовку ими терактов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии специальных служб. Руководители двух государств также обсудили вопросы, которые представляют общий интерес, и договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.

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