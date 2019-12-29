Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора глава государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии специальных служб.
Руководители двух государств также обсудили вопросы, которые представляют общий интерес, и договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.
В ноябре Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий сообщил, что сотрудники ФСБ с начала года предотвратили 39 преступлений террористической направленности. По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности в противодействии зарубежным спецслужбам.