В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Никита Семенов будет находиться под арестом до 29 февраля 2020 года. Его обвиняют по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Ранее суд арестовал другого готовившего теракт — Георгия Чернышева.

Двоих россиян задержали 27 декабря в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, они готовили ряд терактов во время новогодних праздников в местах массового скопления людей. Во время обысков у россиян изъяли материалы, которые подтверждают подготовку к совершению преступлений.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленников удалось вычислить благодаря наводке американских коллег. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракт.

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