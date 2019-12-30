Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, фигуранты дают признательные показания. У них изъяты улики, подтверждающие, что они готовили теракты. В их отношении возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

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На опубликованной видеозаписи видно, как бойцы ФСБ задерживают подозреваемых. Также в объектив видеокамеры попали документы и улики, найденные спецслужбами в квартире фигурантов.

29 декабря сообщалось, что двое готовивших теракты в Новый год в Санкт-Петербурге россиян были задержаны 27 декабря. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии специальных служб.

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