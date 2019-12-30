Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников

В Санкт-Петербурге суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы городских судов.

Как отмечается в сообщении, арестованного зовут Георгий Чернышев. Суд над ним проходил в закрытом режиме.

27 декабря ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты во время новогодних праздников в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. Во время обысков у них изъяли материалы, подтверждающие подготовку к совершению преступлений.

Как рассказали в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, несостоявшихся террористов вычислили благодаря наводке из США. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поблагодарил его за информацию американских спецслужб, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

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