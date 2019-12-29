Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США

Подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге россиян задержали на основании информации американских спецслужб. Об этом в воскресенье, 29 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы получили данные о подготовке преступлений от коллег из США. 27 декабря ФСБ задержала двоих российских граждан, планировавших провести теракты во время новогодних праздников в местах массового скопления людей.

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций». У подозреваемых изъяли материалы, подтверждающие их подготовку к совершению преступлений.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

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