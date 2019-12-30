Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке

Подозреваемый в вербовке в террористическую организацию и пропаганде ее деятельности задержан в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что задержан 45-летний житель Хабаровска, приверженец радикальных религиозных взглядов, имевший мотивы национальной и религиозной ненависти. Установлено, что в течение 2019 года он общался в мессенджере с одним из членов международной террористической группировки, а затем вступил в их ряды. Задержанный должен был пропагандировать деятельность боевиков, публично призывать в осуществлению противоправной деятельности, оправдывать терроризм и заниматься вербовкой.

Ранее, 27 декабря, ФСБ задержала двоих россиян, планировавших провести теракты во время новогодних праздников в местах массового скопления людей. Позже стало известно, что поймать преступников удалось благодаря наводке американских спецслужб.

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