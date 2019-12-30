Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина

Еще одной темой телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 29 декабря, стали усилия стран по контролю над вооружениями. Она была названа заместителем пресс-секретаря Белого дома Хоганом Гидли, передает The Washington Times.

В администрации американского лидера также подтвердили, что Путин выразил благодарность Трампу за предоставленную информацию. Гидли сказал, что оба президента привержены продолжению контртеррористического сотрудничества между двумя странами.

29 декабря стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии спецслужб.

27 декабря ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег.

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