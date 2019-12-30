Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.

Песков подтвердил, что информация была передана американцами по линии спецслужб.

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поблагодарил его за информацию по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

27 декабря ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег.

Злоумышленники дали признательные показания. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе.

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