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Патрушев обсудил с советником Байдена возможность саммита России и США

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном возможность проведения саммита Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор состоялся в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

По данным ведомства, Патрушев и советник Джо Байдена также обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений. Отмечается, что переговоры прошли по инициативе США.

Ранее Патрушев ответил на прогноз Салливана, который предсказал отношениям Вашингтона и Москвы трудные времена. Секретарь Совбеза заявил, что раз американская сторона предрекает такие события, то «будет сама нести ответственность за те действия, которые может совершить».

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