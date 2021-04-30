Патрушев обсудил с советником Байдена возможность саммита России и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном возможность проведения саммита Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор состоялся в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

По данным ведомства, Патрушев и советник Джо Байдена также обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений. Отмечается, что переговоры прошли по инициативе США.

Ранее Патрушев ответил на прогноз Салливана, который предсказал отношениям Вашингтона и Москвы трудные времена. Секретарь Совбеза заявил, что раз американская сторона предрекает такие события, то «будет сама нести ответственность за те действия, которые может совершить».