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Патрушев ответил на прогноз о «трудных временах» в отношениях США и России

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ответил на прогноз советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который предсказал отношениям Вашингтона и Москвы трудные времена. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 марта.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее Салливан заявил, что существует ряд вопросов, по которым позиции России и США глубоко различаются. Кроме того, по его словам, Вашингтон должен решительно ответить на ряд действий российской стороны.

Ранее МИД России заявил о тупике в отношениях с США. Поскольку Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире, возможность найти выход из сложившейся ситуации упущена, заявили в министерстве.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский президент указал, что Путин заплатит, если окажется виновен. В ходе интервью он допустил и другие резкие высказывания в адрес коллеги.

В ответ российский лидер вспомнил детскую фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену поговорить в прямом эфире.

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