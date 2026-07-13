Пинчук: Окончание СВО не зависит только от мобилизационных и экономических показателей

Вопрос о сроках завершения специальной военной операции остается одним из самых обсуждаемых в России. Однозначного ответа на него нет, поскольку развитие ситуации зависит сразу от нескольких факторов. О них рассказали эксперты в беседе с «Царьградом».

Писатель Захар Прилепин считает, что завершение боевых действий не будет автоматически связано с достижением отдельных военных целей. По его мнению, на продолжительность конфликта влияют политические и идеологические причины, а также наличие ресурсов у сторон.

В свою очередь, полковник запаса, бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук в комментарии «Царьграду» заявил, что определять сроки окончания конфликта исключительно по мобилизационным или экономическим показателям нельзя. «Мобилизационный ресурс Украины не находится в критическом положении на текущий момент. Таким же бредом является и утверждение об исчерпании ресурсов у России», — заявил он. По его словам, в мировой истории продолжительность подобных конфликтов чаще зависела от политических решений, чем от исчерпания ресурсов.

Экономист Валентин Катасонов, в свою очередь, отметил, что изменение формулировок само по себе не меняет ситуацию. Аналогичной позиции придерживается депутат Госдумы Михаил Делягин. Он назвал конфликт прежде всего политико-правовым режимом. «Война — в первую очередь не экономический, а политический режим. Экономика выдержит, если она будет управляться, исходя из реальности, а не из галлюцинаций», — заявил он.

Политолог Леонид Крутаков также считает, что без соответствующих решений и изменений в государственном управлении только лишь заявления, в частности, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего СВО настоящей войной, не способны повлиять на развитие событий. «Все контракты будут продолжаться, российская нефть также будет поступать в Румынию, перерабатываться в ГСМ и идти на Украину. Говорить о войне и сохранять режим льготного функционирования наших экспортно-ориентированных компаний — это пустой звук».

Между тем обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров выразил мнение, что в ближайшие месяцы ключевое значение будут иметь политические обстоятельства и возможные изменения в переговорной повестке. По его мнению, пока предпосылок для быстрого завершения конфликта эксперты не видят, поэтому говорить о конкретных сроках преждевременно.

Ранее Песков назвал условия завершения СВО «на следующий день».