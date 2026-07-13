Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 13 июля 2026Россия

Названы главные влияющие на завершение СВО факторы

Пинчук: Окончание СВО не зависит только от мобилизационных и экономических показателей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вопрос о сроках завершения специальной военной операции остается одним из самых обсуждаемых в России. Однозначного ответа на него нет, поскольку развитие ситуации зависит сразу от нескольких факторов. О них рассказали эксперты в беседе с «Царьградом».

Писатель Захар Прилепин считает, что завершение боевых действий не будет автоматически связано с достижением отдельных военных целей. По его мнению, на продолжительность конфликта влияют политические и идеологические причины, а также наличие ресурсов у сторон.

В свою очередь, полковник запаса, бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук в комментарии «Царьграду» заявил, что определять сроки окончания конфликта исключительно по мобилизационным или экономическим показателям нельзя. «Мобилизационный ресурс Украины не находится в критическом положении на текущий момент. Таким же бредом является и утверждение об исчерпании ресурсов у России», — заявил он. По его словам, в мировой истории продолжительность подобных конфликтов чаще зависела от политических решений, чем от исчерпания ресурсов.

Экономист Валентин Катасонов, в свою очередь, отметил, что изменение формулировок само по себе не меняет ситуацию. Аналогичной позиции придерживается депутат Госдумы Михаил Делягин. Он назвал конфликт прежде всего политико-правовым режимом. «Война — в первую очередь не экономический, а политический режим. Экономика выдержит, если она будет управляться, исходя из реальности, а не из галлюцинаций», — заявил он.

Политолог Леонид Крутаков также считает, что без соответствующих решений и изменений в государственном управлении только лишь заявления, в частности, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего СВО настоящей войной, не способны повлиять на развитие событий. «Все контракты будут продолжаться, российская нефть также будет поступать в Румынию, перерабатываться в ГСМ и идти на Украину. Говорить о войне и сохранять режим льготного функционирования наших экспортно-ориентированных компаний — это пустой звук».

Между тем обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров выразил мнение, что в ближайшие месяцы ключевое значение будут иметь политические обстоятельства и возможные изменения в переговорной повестке. По его мнению, пока предпосылок для быстрого завершения конфликта эксперты не видят, поэтому говорить о конкретных сроках преждевременно.

Ранее Песков назвал условия завершения СВО «на следующий день».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО
    Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой
    Самолет НАТО заметили над Рижским заливом
    Перспективы курса рубля оценили
    Тося Чайкина снялась в криминальной комедии
    Путин высказался о душе ребенка
    Популярный российский комик объяснил раздельный сон с женой
    Путин высказался об обратной связи с народом
    Боксера Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве
    Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok