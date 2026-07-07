Специальная военная операция (СВО) будет закончена «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche.
Он напомнил, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, пообещав перед этим остановить войну в Донбассе.
«Он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — заключил он.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то спецоперация закончится достаточно быстро. По его мнению, в подобных условиях Украина продержится около трех месяцев.