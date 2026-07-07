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19:12, 7 июля 2026Россия

Песков назвал условия завершения СВО «на следующий день»

Песков: СВО будет закончена «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) будет закончена «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche.

Он напомнил, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, пообещав перед этим остановить войну в Донбассе.

«Он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — заключил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то спецоперация закончится достаточно быстро. По его мнению, в подобных условиях Украина продержится около трех месяцев.

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