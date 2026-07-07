Песков: СВО будет закончена «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов

Специальная военная операция (СВО) будет закончена «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche.

Он напомнил, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, пообещав перед этим остановить войну в Донбассе.

«Он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — заключил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то спецоперация закончится достаточно быстро. По его мнению, в подобных условиях Украина продержится около трех месяцев.