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18:50, 2 июля 2026Россия

В России назвали условия быстрого завершения СВО

Кнутов: Если Россия изолирует Украину от Запада, то СВО закончится достаточно быстро
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то специальная военная операция (СВО) закончится достаточно быстро. Такое условие назвал военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит «Абзац».

«СВО можно закончить достаточно быстро, если Россия переключится на изоляцию Украины от помощи Запада. Перерезание логистики могло бы сыграть ключевую роль в истощении ресурсов ВСУ», — пояснил он.

По его мнению, в подобных условиях Украина продержится около трех месяцев. После этого промышленность и экономика республики начнут рушиться, а возможность сопротивляться наступлению ВС России пропадет к зиме.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия и сроки окончания СВО. Он также отмечал, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».

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