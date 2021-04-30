Патрушев оценил решение США о выводе войск из Афганистана

США за время присутствия в Афганистане не выполнили заявленные задачи и оставляют республику и людей в сложном положении, выводя войска. Так ситуацию оценил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

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Патрушев предложил вспомнить, какие задачи США ставили в Афганистане. По его словам, речь идет об уничтожении террористов, однако «Афганистан до сих пор возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак». По его словам, только за первые три месяца 2021 года от терактов погибли более 3,5 тысяч человек.

Секретарь Совбеза указал, что в борьбе с наркотиками также видны негативные достижения, так как масштабы производства героина в Афганистане выросли в десятки раз с начала проведения в 2001 году операции «Несокрушимая свобода». Патрушев отметил, что в настоящее время Афганистан обеспечивает около 80 процентов мирового нелегального оборота опиатов.

Он добавил, что задача по подготовке и обучению военных, стартовавшая в 2015 году под эгидой тренировочной миссии «Решительная поддержка», также не реализована. Национальные силы безопасности Афганистана остаются недоукомплектованными, отметил Патрушев.

«США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении. За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону», — заключил он.

14 апреля президент США Джо Байден анонсировал, что вывод войск начнется к 1 мая, а завершится до 11 сентября. 25 апреля США и НАТО начали выводить войска из некоторых баз в Афганистане. Как заявил командующий войсками Соединенных Штатов и Североатлантического альянса генерал Скотт Миллер, военные «передадут все свои базы силам Афганистана».

Операция «Решительная поддержка» проводится с 2015 года: она подразумевает, что солдаты альянса будут обучать правительственные силы и оказывать им всяческую помощь.