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Военный публицист предупредил о террористической угрозе для России с юга

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Фото: Baz Ratner / Reuters

России следует готовиться к возможным боевым столкновениям с террористами на юге, на границе с Таджикистаном. Об этом предупредил военный публицист Сергей Ищенко, передает портал URA.RU.

По его словам, Россия должна обратить внимание на южное направление, где усиливается влияние экстремистских организаций, в частности, боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). «Ожесточенная стрельба идет уже в трех часах езды от Душанбе», — заявил Ищенко.

Похожая ситуация с ростом влияния экстремистов наблюдается и в других бывших советских республиках, полагает публицист.

Ищенко отметил, что на этом фоне Минобороны России начал менять статус Центрального военного округа и уделять больше внимания его снабжению военной техникой.

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