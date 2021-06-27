Военный публицист предупредил о террористической угрозе для России с юга

России следует готовиться к возможным боевым столкновениям с террористами на юге, на границе с Таджикистаном. Об этом предупредил военный публицист Сергей Ищенко, передает портал URA.RU.

По его словам, Россия должна обратить внимание на южное направление, где усиливается влияние экстремистских организаций, в частности, боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). «Ожесточенная стрельба идет уже в трех часах езды от Душанбе», — заявил Ищенко.

Похожая ситуация с ростом влияния экстремистов наблюдается и в других бывших советских республиках, полагает публицист.

Ищенко отметил, что на этом фоне Минобороны России начал менять статус Центрального военного округа и уделять больше внимания его снабжению военной техникой.