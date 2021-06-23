Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обвинил террористов в вербовке молодежи в свои ряды через чаты сетевых компьютерных игр. Об этом он заявил на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, молодые люди находятся в группе риска, так как более подвержены психологической обработке, которую участники террористических группировок ведут в чатах популярных компьютерных игр.

Дополнительную угрозу, как отметил Бортников, создает то, что террористы стали запускать клонов таких игр, в которых пользователи вовлекаются в игровые ситуации совершения терактов.

Ранее директор ФСБ заявил о стремлении террористов создавать в России спящие ячейки. По словам главы ведомства, целью таких банд являются точечные атаки на территории государств и индивидуальный джихад.