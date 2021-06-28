Таджикистан рассказал ОДКБ о нападении талибов в Афганистане

Таджикистан проинформировал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации, которая сложилась на границе с Афганистаном в связи с нападением участников движения «Талибан» (запрещено в России) на афганской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таджикская сторона проинформировала сегодня подробно руководство ОДКБ о складывающейся ситуации», — рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов..

По его словам, ОДКБ окажет Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет запрошена с его стороны. «Это может быть и политическая, и военная, и военно-техническая помощь», — подчеркнул он.

Зайнетдинов отметил, что пока Душанбе не обращался в ОДКБ за помощью.

28 июня Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что талибы напали на афганских военных в Балхской провинции. На территорию Таджикистана отступили 17 военнослужащих, КПП оказался под контролем боевиков. Таджикские пограничники позволили пройти афганским солдатам из чувств гуманизма и добрососедства, подчеркнули в ГКНБ.

Ситуация в провинции остается напряженной, отмечают в комитете. Боевики «Талибана» приблизились к таджикской границе, захватив восемь районов и три КПП.

Ранее Узбекистан привел свою армию в полную боеготовность из-за ситуации в Афганистане.