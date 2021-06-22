Талибы захватили ключевой район Афганистана

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили район Имам Сахиб в Афганистане, сообщает The Hill. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На кадрах видно, как солдаты афганской армии сдаются талибам вместе со всеми вооружениями и военной техникой. По информации издания, глава группировки Забихулла Муджахед подтвердил ответственность террористов за захват региона.

Отмечается, что близость захваченного района к границе страны с Таджикистаном делает его ключевым для афганских властей. Имам Сахиб расположен рядом с маршрутом поставок из Центральной Азии.

По официальным данным, случаи нападения со стороны «Талибана» в целом резко участились после решения США вывести войска из Афганистана. Сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны. После войны, самая активная фаза которой завершилась в 2001 году, на афганской территории остались тысячи неразорвавшихся мин и снарядов.

9 июня стало известно, что талибы убили десятерых сотрудников британо-американской НКО Halo Trust, крупнейшей в стране организации, которая занимается обезвреживанием мин. По данным полиции, боевики напали на лагерь работников в провинции Баглан и открыли огонь, в результате чего пострадали 14 человек.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле.