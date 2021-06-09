Боевики убили сотрудников британо-американской НКО в Афганистане

Боевики афганской группировки «Талибан» убили десятерых сотрудников британо-американской НКО Halo Trust, крупнейшей в стране организации, которая занимается обезвреживанием мин и снарядов. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, боевики напали на лагерь работников в провинции Баглан и открыли огонь, в результате чего пострадали 14 человек. Halo Trust и «Талибан» не ответили на запросы журналистов.

По официальным данным, случаи нападения со стороны «Талибана» в целом резко участились после решения США вывести войска из Афганистана. Сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны. После войны, самая активная фаза которой завершилась в 2001 году, на афганской территории остались тысячи неразорвавшихся мин и снарядов.

9 мая стало известно, что по меньшей мере 55 человек погибли в результате взрывов у школы в западной части Кабула. Перед государственным образовательным учреждением для девочек в столице Афганистана подорвался автомобиль. Большинство убитых и раненых — ученицы школы, у которой произошел взрыв. Лидер страны Ашраф Гани объявил произошедшее терактом и возложил ответственность за него на террористическую группировку «Талибан».